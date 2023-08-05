Под Новгородом открылся первый фестиваль средневековой культуры "Княжья братчина"

В турнирную программу вошли, в частности, дуэльные поединки и лучные состязания

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Исторический фестиваль "Княжья Братчина" впервые открылся в этническом поселении Хольмгард под Великим Новгородом. Фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел знакомит зрителей с военной и бытовой культурой Руси и Скандинавии 9-11 веков, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА).

"В этом году мероприятие стало еще масштабнее и началось с концерта в Великом Новгороде, где выступили фолк-группы Shedda и Калевала, а сам праздник для всех любителей раннего Средневековья впервые продолжился на фоне внушительной деревянной крепости этнопоселения Хольмгард в деревне Шевелево", - рассказали в пресс-службе НОТКА.

Как уточнили в агентстве, в 2023 году в турнирной программе: дуэльные поединки лучших воинов, лучный турнир, состязания по метанию копий, массовые сходы дружин, а также ратная забава - боевой футбол.

Средневековый быт и ремесленное мастерство составляют важную часть праздника. "Зрители смогут не только увидеть поединки воинов, но и понаблюдать за устройством походного лагеря, познакомиться поближе с поселенцами, научиться у них старинным искусствам", - добавили в пресс-службе.

На главную сцену фестиваля выйдут группы фолк-жанра: Тролль Гнет Ель, Alkonost, Очелье Сороки, Zmey Gorynich, Мещера и другие. Для детей запланирован традиционный фестивальный забава-квест. Это увлекательное путешествие по народным играм, состязаниям на смелость и ловкость с обязательной наградой за прохождение. На детской площадке в течение двух дней будет царить особенная сказочная атмосфера, благодаря интерактивным программам, мастер-классам и театральным представлениям.

В мероприятии принимают участие клубы исторической реконструкции и военно-исторические клубы из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов России. Более 100 человек из сферы военно-исторического движения соберутся в Хольмгарде на фестивале "Княжья Братчина" для того, чтобы поведать гостям о значимых страницах в истории нашей страны.