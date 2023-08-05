Музей космонавтики в Калуге представил изделия-подлинники для орбитального корабля "Буран"

Выставка будет работать до 1 октября

КАЛУГА, 5 августа. /ТАСС/. Подлинные изделия орбитальной станции "Буран" и другие космические разработки для ракет-носителей представили на выставке, открывшейся в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. За создание теплозащиты для "Бурана" в 1987 году коллектив разработчиков научного предприятия "Технология" был удостоен Госпремии СССР, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка "Космическая "Технология" будет работать до 1 октября, она посвящена уникальным разработкам обнинского научно-производственного предприятия "Технология" имени А. Г. Ромашина", которая входит в состав госкорпорации "Ростех". Для разработчиков участие в создании "Бурана" было одним из первых масштабных проектов для космической отрасли, на предприятии создали радиационно-оптически устойчивое остекление для кабины пилотов, обеспечивающее максимальную безопасность летного экипажа корабля, разработка теплозащиты в 1987 году удостоена Государственной премии СССР", - рассказали в пресс-службе.

Общий вес изделий из неметаллических материалов, разработанных и изготовленных на предприятии для "Бурана", составил 10 тонн. Обнинское предприятие обеспечило комплектацию уникальной продукцией из неметаллических материалов все наземные и пять летных комплексов "Бурана".

Как уточнили в пресс-службе, самым большим экспонатом выставки стала обечайка головного обтекателя ракеты-носителя "Ангара" весом 80 кг и диаметром более 4 м. Посетители выставки смогут увидеть модель десантного модуля с посадочной платформой проекта "Экзомарс".

"Технология" серийно выпускает корпус головного обтекателя - верхней части ракеты-носителя - для "Протона-М", "Рокота", "Ангары" из композиционных материалов. Обнинское предприятие участвовало в создании космических аппаратов для 14 стран мира, на выставке покажут различные варианты каркасов для солнечных батарей космических аппаратов, в том числе и ультралегкие нового поколения.