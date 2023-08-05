Концерт-реквием прошел в память о погибших при освобождении Белгорода от нацистов

Он состоялся в парке Памяти

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Концерт-реквием завершил мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Его впервые провели в парке Памяти, который в годы войны гитлеровцы использовали в качестве места для расстрелов, сообщили в субботу в пресс-службе мэрии.

"Концерт-реквием завершил праздничные мероприятия 5 августа в Белгороде. Впервые его провели в парке Памяти у центрального монумента памяти жертв фашизма", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии Белгорода, выбор локации неслучаен. В начале Великой Отечественной войны, заняв город, немецко-фашистские захватчики изрыли Дальний парк (Парк Памяти) окопами и траншеями, соорудили здесь блиндажи и огневые точки. "После того, как линия фронта отодвинулась от Белгорода, парк стал использоваться гитлеровцами как место расстрелов. На территории Дальнего парка с октября 1941 по август 1942 года было расстреляно и зарыто в ямы и траншеи более 2,5 тыс. человек", - пояснили в пресс-службе.

На концерте-реквиеме выступил эстрадно-симфонический оркестр Детского музыкального театра Детской школы искусств №1 Белгорода. Участники почтили память погибших и зажгли 150 свечей - по количеству белгородцев, которые встретили освободителей 5 августа 1943 года.

В Белгороде 5 августа прошло несколько мероприятий, посвященных юбилейной дате. Город принял более 20 официальных делегаций, в том числе городов-побратимов Орел и Заозерск, представителей Союза городов воинской славы, Белгородского землячества, районов Белгородчины, командования подлодки "Белгород". Во время торжественного мероприятия "Память сильнее времени" губернатор Вячеслав Гладков передал ордена Мужества семьям семи военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции. Также глава региона вручил почетные грамоты и благодарности отличившимся жителям региона, в том числе деятелям культуры, педагогам, врачам и работникам производства.

Белгород был освобожден от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов, в тот же день освободили и Орел. В связи с этими событиями Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал приказ о поведении в Москве первого салюта, было произведено 12 артиллерийских залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Поэтому Белгород носит неофициальное звание города первого салюта.