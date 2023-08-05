Творческий вечер актрисы Екатерины Гусевой закрыл кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой

На церемонии закрытия также подвели итоги фестиваля и наградили победителей

УЛЬЯНОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Организаторы XIV Международного кинофестиваля "От всей души", посвященного 100-летию со дня рождения телеведущей Валентины Леонтьевой, подвели итоги мероприятия в Ульяновске. Завершил программу творческий вечер актрисы Екатерины Гусевой, которая выступила вместе с дочерью Анной.

"Мне кажется, что добрее ее [Валентины Леонтьевой] на телевидении еще никто не родился. Она своим солнцем, светом, добром освещала. Через экран, казалось бы, энергетика не передается, но ее голос успокаивал, утешал, и ее мягкая улыбка такая, неспешная подача информации", - сказала Гусева журналистам в кулуарах кинофестиваля.

На церемонии закрытия подвели итоги фестиваля и вручили награды победителям. Главный приз присудили в номинации "Лучший полнометражный игровой фильм". Его получил фильм "Про мою маму и про меня" режиссера Дмитрия Губарева.

"Спасибо вам за такую высокую награду. Наша картина, которую мы делали на протяжении двух лет, наконец делает первые шаги к зрителю. Я очень рад, что мы смогли впервые показать зрителям наш фильм именно на вашем фестивале. От нашей съемочной группы я приглашаю вас в ноябре на премьерные показы, которые состоятся в День матери", - сказал Губарев после вручения награды.

В номинации "Лучшая женская роль" победила Янина Загорская за роль в фильме "Катя-Катя" режиссера Анны Чернаковой, "Лучшая мужская роль" присвоена Артуру Бегяняну за роль в фильме "Однажды в школе" режиссера Арутюна Халафяна. В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина Светланы Старостиной "Созвездие Петра Чердынина" о русском актере и кинорежиссере эпохи немого кино Петре Чердынине. "Большое спасибо за внимание, интерес, любовь к моему герою, к нашему с вами земляку. Мы сделали фильм не только со знанием и с любовью, но и с душой", - сказала режиссер в ответном слове.

По мнению программного директора кинофестиваля, члена Союза кинематографистов России Инны Васильевой, международный кинофестиваль "От всей души" имени Валентины Леонтьевой вносит весомый вклад в объединение разных народов на основе искусства кино. "Насыщенная программа каждого фестивального дня позволила гостям не только получить необыкновенные, незабываемые впечатления, но и обрести бесценный опыт общения со зрителем. Наш фестиваль стал своеобразной площадкой для общения более 20 тыс. зрителей в этом году и прекрасным поводом для укоренения семейных ценностей", - отметила она на церемонии закрытия.

О кинофестивале

ХIV Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" в этом году проходил с 1 по 5 августа. Основной его темой стало 100-летие со дня рождения народной артистки СССР, знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой.

С 1 по 5 августа в Ульяновском театре кукол имени В. М. Леонтьевой работал фестивальный дом, на площадках которого прошли мастер-классы и творческие встречи для региональных кинематографистов и аниматоров. В программе кинофестиваля состоялось более 80 бесплатных кинопоказов конкурсной и внеконкурсной программы в цифровых кинозалах Ульяновской области. Открыл мероприятие творческий вечер народного артиста России Андрея Соколова, а 2 августа прошел праздничный вечер "Никто, кроме нас", посвященный Дню ВДВ, и концертная программа "Навстречу друг другу" с участием заслуженного артиста России Бориса Галкина и певицы Инны Разумихиной. Зрителями вечера стали семьи военнослужащих 31-й десантной бригады, военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона, семьи участников специальной военной операции.