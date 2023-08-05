В Великом Новгороде открылась творческая мастерская "Донбасский экспресс"

В проекте примут участие более 80 молодых музыкантов из новых регионов России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Творческая мастерская музыканта Леонида Лундстрема "Донбасский экспресс" открылась в Великом Новгороде в субботу на сцене большого зала Новгородской филармонии сюитой из камерных сочинений Бетховена в аранжировке заслуженного артиста РФ Сергея Казюлина, а также Серенадой для струнного оркестра П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

Школа-фестиваль "Донбасский экспресс" - проект творческой мастерской Леонида Лундстрема, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Впервые она была проведена в 2019 году в Евпатории.

"Это просветительский проект. Он состоит из двух частей - это собственно образовательная программа: индивидуальные уроки музыки, мастер-классы для детей с замечательными музыкантами, лучшими преподавателями нашей страны. И, конечно, это обширная огромная большая десятибалльная программа. У нас будет 16 мероприятий за 11 дней. Вдумайтесь. Это концерты классической камерной музыки. Это беседы, лекции, встречи с интересными людьми, поэтами", - рассказал руководитель проекта Петр Лундстрем.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе школы-фестиваля, в мастерской примут участие более 80 молодых музыкантов из 4 новых регионов России. "В ноябре уже в Луганске состоится второй этап проекта, в рамках которого более 30 преподавателей музыкальных учебных заведений примут участие в мастер-классах с педагогами из Москвы", - пояснили в пресс-службе.

В этом году школа расширяется - в ее работе примут участие юные исполнители в возрасте от 14 до 23 лет из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР, ДНР и Великого Новгорода. Образовательная программа пройдет также для преподавателей профессиональных музыкальных учебных заведений новых субъектов России. Также ансамбль солистов творческой мастерской даст два больших концерта в Новгородской филармонии - в понедельник, 7 августа, и среду, 9 августа.

Классика и не только

"В Великий Новгород наша мастерская привезла невероятно насыщенную концертную программу, в основном из произведений русских композиторов, составляющих сердцевину нашего культурного кода - Чайковского, Рахманинова, Танеева, Шебалина и Шостаковича. Также прозвучат произведения близких нам по духу немцев: Бетховена, Шуберта, Шумана и Брамса. Знакомство с этими композиторами, как мне кажется, поможет юным и не только музыкантам лучше разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, что вечное, а что временное", - рассказал Леонид Лундстрем.

Помимо концертов академической музыки фестивальная программа представит современные направления в музыке на открытых площадках. На площади Победы - Софийской состоится концерт рок-группы "Калинов мост", там же специальную программу исполнит рэпер Рич. Завершит фестивальную программу концерт участников и преподавателей проекта.