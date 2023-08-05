В конкурсе "Нашествие: молодые ветра" победили участники из Саратова, Донецка и Москвы

Они получили возможность издать виниловую пластинку, приглашение на фестиваль "Таврида. Арт" и гастрольный тур по восьми федеральным округам России

ТАСС, 5 августа. Пять исполнителей и групп из Саратова, Донецка и Москвы стали победителями всероссийского музыкального молодежного конкурса "Нашествие: молодые ветра", который проходит на площадке столичного клуба "Урбан" в пространстве дизайн-завода "Флакон". В гала-концерте участвовали группы Uma2rmaH, "7Б", Casual и "Эпидемия", сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"Маргарита Нащёкина из Саратова заняла первое место, "Ширли-мырли" из Донецка - второе, а третье место поделили Саша Балог, TOBE, "Кроу" - все трое из Москвы", - рассказали в оргкомитете.

Все победители конкурса, а это 22 человека из 5 групп, получили призы, подарки: уникальные гитары, возможность записать свою музыку в профессиональной студии звукозаписи и издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале "Таврида. Арт" и гастрольный тур по восьми федеральным округам России с возможностью попасть в ротацию на "Нашем радио".

В субботу во время гала-концерта, на котором выступили специальные гости - Uma2rmaH, Иван Демьян и "7Б", группы Casual и "Эпидемия", конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли Иван Демьян, Денис Майданов, Артем Шаров, Александр Ф. Скляр, Сергей Галанин, Илья Кнабенгоф, Евгений Маргулис, Ольга Кормухина, Константин Кулясов, Александр Яшин (лидер Casual), а также редколлегия радио. "Тем, кто не получил награды, желаю не сдаваться, так как очень многие коллективы были достойны победы в конкурсе, что вызвало у жюри немало горячих споров, но победили сильнейшие в настоящий момент", - сказал председатель жюри Игорь Паньков.

Конкурс "Нашествие: молодые ветра" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Оргкомитет сообщил, что конкурс молодых музыкантов решили провести в 2023 году, положения смотра адаптировали с учетом переноса "Нашествия" на 2024 год. Фестиваль планируют провести у деревни Аристово Боровского района Калужской области.