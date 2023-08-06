6 августа, 08:18

В России создадут федеральный реестр сказок, танцев и ремесел

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Оператором реестра станет Минкультуры

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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"В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния - сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры", - уточняется в сообщении пресс-службы кабмина.

Создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния. Оператором реестра определено Министерство культуры.

Постановление подготовлено для реализации норм Федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации", который был принят в октябре 2022 года. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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