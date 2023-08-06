Умер бывший артист балета Большого театра Владимир Кудряшов

Ему было 100 лет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бывший артист балетной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Кудряшов умер на 101 году жизни, сообщает Telegram-канал ГАБТ.

"На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63). Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с артистом состоится 8 августа. Отпевание начнется в 10:00 мск в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

В 1941 году Кудряшов окончил Хореографическое училище при Большом театре (теперь Московская государственная академия хореографии) и был принят в балетную труппу Большого театра. В годы войны находился в эвакуации в Куйбышеве (теперь Самара) вместе с другими артистами труппы. "Главным историческим событием в жизни Владимира Кудряшова стало выступление у стен поверженного рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года", - вспоминают коллеги.

В репертуаре Кудряшова - более 30 партий. "Он замечательно танцевал испанский, русский, венгерский танцы, мазурку, краковяк, басков в "Пламени Парижа", тарантеллу в "Мирандолине", чардаш в "Коппелии", - отмечается в сообщении на сайте ГАБТ. Среди картин с его участием -"Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна, где он был занят в Пляске опричников, экранизация балета Леонида Лавровского "Ромео и Джульетта", где артист исполнял партию Бенволио, "Хрустальный башмачок" (экранизация Александра Роу балета "Золушка" в постановке Ростислава Захарова), Кудряшов исполнял в этом фильме-балете Андалузский танец. Также в его кинокарьере танец в сцене "Праздник у Черных скал" в фильме "Человек-амфибия".