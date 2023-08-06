В Ичан-Кале представят выставку о фортификационном наследии России и Узбекистана

В экспозицию вошли наиболее известные объекты - крепости, кремли, замки и остроги

ТАСС, 6 августа. Государственный музей "Смоленская крепость" представит новый выставочный проект об исторических крепостях России и Узбекистана, дополненный лекциями и экскурсиями, в Ичан-Кала - внутреннем городе исторического узбекского города Хивы. Об этом сообщил ТАСС директор музея Сергей Пиляк.

"Есть договоренности с узбекской стороной представить выставку через несколько месяцев в цитадели Ичан-Кала в Хиве. Презентацию планируем дополнить нашими музейными мероприятиями: лекциями, экскурсиями, дискуссиями", - сказал он.

Выставку "Несокрушимая крепость дружбы. Фортификационное наследие Российской Федерации и Республики Узбекистан" впервые представили 3 августа в Туле на второй конференции музейных деятелей России и Узбекистана.

В экспозицию вошли наиболее известные объекты - крепости, кремли, замки, остроги. Архивные и современные фотографии показывают многообразие наследия оборонительного зодчества. На выставке крупнейшая кирпичная крепость мира - Смоленская крепостная стена соседствует с хивинской цитаделью Ичан-кала, бастионная крепость-звезда, построенная в Ташкенте - с древними каменными укреплениями Дербента. Благодаря созданию единой хронологической последовательности перед посетителями выстраивается единая история фортификационного искусства России и Узбекистана.

Смоленская крепостная стена - фортификационное сооружение, крупнейшая кирпичная крепость мира, была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3 км. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".

Ичан-Кала - внутренний город исторического узбекского города Хивы в Узбекистане, ставший первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии. На протяжении столетий в городе возвели крепостные сооружения и дворцы, мечети и медресе, мавзолеи и минареты, караван-сараи. Официально статус города-заповедника Старая Хива получила в 1968 году.