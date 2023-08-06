В Елабуге более 80 звонарей представили свое мастерство на фестивале колокольного звона

Всего в фестивале приняли участие 228 человек из 44 городов и поселений России и Беларуси

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Фестиваль колокольного звона, прошедший в Елабуге в Татарстане в рамках XVI Всероссийской Спасской ярмарки, объединил более 80 лучших звонарей России и Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Елабужского государственного музея-заповедника.

"В рамках Спасской ярмарки традиционно прошел XVI Всероссийский фестиваль колокольного звона. На протяжении всех дней работы ярмарки жители и гости города смогли насладиться волшебным звоном елабужских колоколов в исполнении лучших мастеров колокольного искусства. В фестивале приняли участие 228 человек из 44 городов и поселений России и Беларуси - 81 звонарь, 8 музыкантов-мультиинструменталистов и мастеров игры на народных инструментах, 12 творческих коллективов и ансамблей", - сказали в пресс-службе.

В мероприятии участвовали звонари, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. Выступления участников фестиваля прошли на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах и соборной площади. Для гостей прошли три звон-концерта на площади перед Спасским собором.

За три дня участниками ХVI Всероссийской Спасской ярмарки стали 362 мастера декоративно-прикладного искусства из 63 населенных пунктов России, 820 представителей розничной торговли, около 30 представителей сферы общественного питания, 35 владельцев аттракционов, более 30 торговцев цветами. Они представляли 170 населенных пунктов России, Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии и Казахстана.