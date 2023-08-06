В Кирове открылся театральный фестиваль "На семи холмах"

В фестивале примут участие более 100 артистов

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Второй Театральный фестиваль "На семи холмах" с участием более 100 известных московских и петербургских артистов театра, кино и эстрады открылся в Кирове гала-концертом. Об этом ТАСС сообщил министр культуры региона Даниил Дворцов.

"В Кировском драмтеатре прошла церемония открытия второго Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах". Участие в фестивале примут более 100 известных московских и петербургских артистов театра, кино, телевидения и эстрады", - рассказал Дворцов.

Открытие фестиваля началось с традиционной красной дорожки на Театральной площади перед парадным входом в драмтеатр. По дорожке прошли Лиза Арзамасова, Серафима Низовская, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Хельга Филиппова, Макар Запорожский, Ольга Остроумова, Светлана Крючкова, Кирилл Запорожский, Сергей Варчук, Максим Колосов, Ансамбль "Чистый голос", Дмитрий Нестеров, Олег Масленников-Войтов, Ив Набиев, Игорь Скрипко и другие.

Мероприятие продолжилось гала-концертом. Неизменным ведущим стал президент и основатель фестиваля "На семи холмах", известный российский продюсер Сергей Новожилов.

Спектакли и концерты

События фестиваля в этом году пройдут в кировском драмтеатре, "Театре на Спасской", вятской филармонии имени П. И. Чайковского и кинотеатре "Смена". На театральной площади будет работать кинотеатр под открытым небом.

В ходе фестиваля артисты представят 12 спектаклей. Зрители увидят постановки "Семейный ужин в половине второго" (режиссер Михаил Цитриняк), "Внимание на меня!" (режиссер Даниил Спиваковский), "Соперницы" (режиссер Владимир Панков), спектакли Петра Белышкова "Особенности национальной женитьбы" и "Ночь ее откровений", "Розыгрыш" (режиссер Вячеслав Гугиев), а также более камерные постановки - спектакли Хорена Чахаляна "Свой путь" и "Научи меня любить", моноспектакль Георгия Иобадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион" по роману Нодара Думбадзе, мистический хоррор "Вий" (режиссер Николай Коробов), моноспектакли Андрея Межулиса "Вертинский на все времена" и Алены Биккуловой "Гори, гори, моя звезда", посвященные Александру Вертинскому и Анне Герман.

В филармонии пройдут творческие вечера народной артистки России Светланы Крючковой, народного артиста России Андрея Соколова, сольные концерты Екатерины Семеновой, Ива Набиева, Антона Лаврентьева, выступление белорусского вокального ансамбля "Чистый голос".

Кино под открытым небом

Впервые в ходе фестиваля запланирована кинопрограмма - свыше 25 фильмов. Фильмы представят авторы, а лучших среди полнометражных картин вновь выберут зрители. В программе показа в кинотеатре "Смена" новые российские фильмы, участвовавшие в Московском международном кинофестивале и фестивале "Амурская Осень". Отдельными событиями станут программа короткого метра и ретроспектива анимационных фильмов "Хиты Инессы Ковалевской", посвященная 100-летию со дня рождения режиссера.

Кроме того, в кинотеатре под открытым небом, обустроенном на Театральной площади, по вечерам покажут отечественные игровые фильмы, а также полнометражную анимацию от студии "Союзмультфильм". Также запланирован гастроспектакль "Анна", интерактивное детское представление "Белоснежка и все гномы", open-air концерты на набережной Грина и у Дома Витберга, выездные спектакли и выступления по городам области - в Кирове-Чепецке и в Слободском. Гостями и участниками фестиваля станут кинематографисты, известные актеры, театральные и общественные деятели, певцы и музыканты.

В ходе фестиваля для профессиональных актеров и кинематографистов пройдут мастер-классы. Кроме того, в программу фестиваля включен медиафорум, участниками которого станут главные редакторы и журналисты средств массовой информации региона. Они обсудят вопросы и ключевые принципы освещения культурных событий.

Фестиваль приурочен к празднованию в следующем году 650-летнего юбилея Кирова. Как и в прошлом году, зрители выберут лучшие спектакли голосованием.