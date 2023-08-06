Сериал "Кибердеревня" по мотивам шоу на YouTube выйдет на "Кинопоиске" осенью

Режиссером и сценаристом проекта стал Сергей Васильев

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьера нового сериала "Кибердеревня", основанного на фантастическом YouTube-проекте Birchpunk, состоится в онлайн-киноеатре "Кинопоиск" осенью 2023 года. Презентация проекта прошла на фестивале Bubble Weekend в Москве в воскресенье, сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

"Осенью на "Кинопоиске" выйдет сериал "Кибердеревня", основанный на вселенной YouTube-проекта Birchpunk с многомиллионной аудиторией. Он откроет зрителям бескрайний мир XXII века, в котором человечество обустроилось на десятках разных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли, идет 2100 год, люди свободно путешествуют по космосу, и в каждом доме есть по роботу от компании "Ижевск дайнемикс", - говорится в сообщении.

Главный герой сериала - фермер Николай, который живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель большой корпорации, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

Режиссером и сценаристом проекта стал Сергей Васильев. По его словам, мир, созданный в YouTube-вселенной проекта, в сериале обрастет новыми роботами, планетами и сюжетами. Роль фермера Николая исполнил Сергей Чихачёв, уже знакомый зрителям YouTube-проекта Birchpunk. Также в сериале снялись Григорий Скряпкин, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие.

Сериал "Кибердеревня" стал одним из первых проектов обновленного продюсерского центра "Яндекса" "Плюс студия". Он основан на вселенной YouTube-канала Birchpunk, а его главными героями стали персонажи, впервые появившиеся в видео "Russian Cyberpunk Farm. Русская кибердеревня". За два года на канале вышло 10 видео, а количество просмотров превысило 40 млн.