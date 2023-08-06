Герои Хабенского и Горошко вернутся в третьем фильме о майоре Громе

Съемки фильма "Майор Гром: игра" завершились в июле, премьера запланирована на 2024 год

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сюжетная линия главного антагониста серии комиксов Bubble "Майор Гром" Сергея Разумовского продолжится в новой части ее экранизации "Майор Гром: игра". К роли Разумовского вернется актер Сергей Горошко, а роль его психиатра - доктора Рубинштейна - вновь исполнит Константин Хабенский, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

"В Bubble Studios подтвердили возвращение Сергея Горошко и Константина Хабенского. Ранее актеры появлялись вместе в сценах после титров фильмов "Майор Гром: чумной доктор" и "Гром: трудное детство" - после ареста Сергея Разумовского поместили в психбольницу на острове, где доктор Рубинштейн начал изучать его диссоциативное расстройство личности", - рассказали представители "Кинопоиска".

Съемки фильма "Майор Гром: игра" завершились в июле, премьера запланирована на 2024 год. Сюжет третьего фильма развернется спустя год после событий первой части. На сотрудника полиции Санкт-Петербурга Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным злодеем по прозвищу Призрак.

Режиссером картины "Майор Гром: игра" стал Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: трудное детство". Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков. Также в третьей части появятся новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.

"Мы продолжим развивать линию второй личности Сергея Разумовского - чумного доктора. Вениамин Рубинштейн будет искать способы взаимодействия с альтер эго Разумовского, ставя опыты над Сергеем. На этом схожесть с одноименной книгой заканчивается - как мы говорили раньше, у нас не было задачи покадрово экранизировать комикс, вышедший девять лет назад, и "Игра" будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Мы рассчитываем удивить и фанатов оригинального комикса, и зрителей, не знакомых с ним", - цитирует "Кинопоиск" продюсера и сценариста фильма Артема Габрелянова.

О "Майоре Громе"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.