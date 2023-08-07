В Москве простятся с Ириной Мирошниченко

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко пройдет на основной сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. После отпевания в тот же день актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

"Начало гражданской панихиды в 11:00 на основной сцена театра. Далее состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией (Софийская наб., 32), начало в 13:00. Захоронение состоится на Троекуровском кладбище", - сказал Верник.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. Соболезнования в связи с ее уходом из жизни выразили коллеги и друзья, деятели культуры и политики. Президент РФ Владимир Путин в соболезнованиях коллективу МХТ им. А. П. Чехова отметил, что актриса принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров - легендарных "мхатовцев". "Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь", - написал глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что созданные Мирошниченко образы оставили яркий след в истории советского и российского театра и кино. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой считает личной потерей смерть народной артистки. Он сказал ТАСС, что она была удивительно красивым человеком и настоящей легендой театра и кино.

Ирина Мирошниченко была человеком с большим сердцем и огромным талантом, вспоминает художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский. Художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина отметила, что актриса никогда ни на что не жаловалась и всегда встречала с улыбкой. Мирошниченко "была щедро награждена талантом, обворожительной внешностью и энергией, она была и останется яркой звездой", считает режиссер Никита Михалков. Уход из жизни Мирошниченко стал большой потерей для всех, кто ее видел на сцене и экране, сказал ТАСС худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.

В театре вспоминают, что Ирина Мирошниченко всегда была нацелена на работу и творчество и очень хотела в новом сезоне вновь выйти на сцену. Актриса не позволяла себе послаблений и изменилась лишь перед уходом, рассказал ее коллега по театру Авангард Леонтьев. По его словам, артистка в последние месяцы перед уходом из жизни болела. Ирина Мирошниченко почти 60 лет проработала в театре и на протяжении всех этих лет была ведущей актрисой труппы.

О биографии

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова).

Была задействована в десятках спектаклей. В частности, исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Варвары" по произведению Максима Горького, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса, "Обратная связь" по произведению Александра Гельмана и многих других.

Ирина Мирошниченко много снималась в кино. Среди фильмов с ее участием - "Их знали только в лицо" "Дядя Ваня", "Андрей Рублев", "…И другие официальные лица", "Вам и не снилось…", "Старый Новый год", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре" и другие картины.