Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России в выходные

На втором месте расположилась комедия "За Палыча!", а третье заняла историческая драма "Жанна Дюбарри"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская приключенческая комедия "Баба Яга спасает мир" режиссера Карена Захарова стала лидером кинопроката в РФ, собрав 97,2 млн рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 3 по 6 августа.

Фильм "Баба Яга спасает мир", премьера которого состоялась 3 августа, рассказывает о школьнике, который попадает в сказочный лес. Баба Яга заклятием скрыла этот лес от людей, чтобы защитить их от дремлющих там темных сил. Однако заклятие перестает действовать, и тогда Яга отправляется в современный город на поиски дивноцвета - оружия волшебников. Роли в картине исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда и Олеся Железняк.

На втором месте - комедия "За Палыча!" режиссера Андрея Богатырева, собравшая 45,3 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о Теме Голубе, который считает, что его влиятельный отец может решить любую проблему. Однако жизнь парня меняется, когда тот попадает в аварию с еще более влиятельным московским незнакомцем. После аварии Тема отправляется в армию, а после службы узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать дом. Главный герой выбирает между возвращением к роскошной жизни и защитой своего деда. Роли в фильме исполнили Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова и другие.

На третьем месте расположился исторический фильм "Жанна Дюбарри" французского режиссера Майвенн, собравший 39,8 млн рублей за минувшие выходные. Картина, вышедшая на российские экраны 20 июля, рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой Жанной Дюбарри. Главные роли исполнили Джонни Депп, Майвенн и Пьер Ришар.

Фильм ужасов "Мег 2: Бездна", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 50,5 млн рублей. Фильм рассказывает о водолазе-спасателе, который отправляется во впадину, где обитает акула-мегалодон. Главную роль в картине исполнил Джейсон Стейтем. Американская комедия "Барби", официальный показ которой также не предусмотрен на территории РФ и в Белоруссии, заняла второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ. Она собрала 42 млн рублей. Главную роль в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.