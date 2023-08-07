Более 140 детей из 30 регионов примут участие в фестивале "Белый пароход"

Этот фестиваль пройдет с 7 августа по 3 сентября в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. XVIII Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль "Белый пароход" пройдет с 7 августа по 3 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Участие в нем примут 145 дете из 30 регионов России, сообщили организаторы.

"С 7 августа по 3 сентября 2023 года состоится XVIII Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль "Белый пароход". В нем примут участие 145 детей из 30 субъектов РФ", - говорится в сообщении. Педагоги проведут для детей занятия по вокалу, пению в хоре и игре на музыкальных инструментах, а также пройдут мастер-классы и занятия хореографией.

Организаторы также сообщили, что 30 августа и 2 сентября Фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый пароход" организует концерты с участием актеров, оперных и эстрадных певцов, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Также дети отправятся на экскурсии, а еще их ждут спортивные игры и конкурсы.

30 августа, в 19:00 мск в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится отчетный гала-концерт. В исполнении солистов и сводного хора "Белого парохода" прозвучат шедевры мировой классики, русской и зарубежной эстрады, военно-патриотические и детские песни Юрия Саульского, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова, Владимира Шаинского, Давида Тухманова и многих других. В роли ведущего в этот вечер выступит Дмитрий Губерниев, а специальными гостями станут Нонна Гришаева, Евгений Дятлов, Валерия Ланская, Александр Панайотов и другие.

На следующий день, 31 августа, участники проекта поедут в Санкт-Петербург, а на закрытии смотра, 2 сентября, состоится гала-концерт. Он пройдет в Концертном зале Мариинского театра в сопровождении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

О проекте

"Белый пароход" - благотворительный проект, учрежденный для поддержки музыкально одаренных детей со сложной судьбой в 2005 году в России. Его участники - музыкально одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных семей, детских домов и интернатов - проходят программу музыкальной реабилитации, обучения вокалу, игре на музыкальных инструментах, работе в хоре. В финале проекта дети выступают с итоговым гала-концертом.