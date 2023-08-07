Фильм о Михаиле Горшеневе покажут в кино

Документальный фильм под названием "Михаил Горшенев. Легенда о "Короле и Шуте" вышел в 26 городах России в день рождения музыканта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Документальный фильм "Михаил Горшенев. Легенда о "Короле и Шуте" о фронтмене российской панк-рок-группы "Король и Шут" впервые покажут в кинотеатрах. Картина вышла в 26 городах России в день рождения музыканта, 7 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

"Онлайн-кинотеатр Okko, сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" выпускают в прокат 2 части фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте". Релиз фильма в кинотеатрах приурочен к 50-летнему юбилею музыканта", - сообщили представители Okko.

Фильм покажут на больших экранах с 7 по 13 августа в кинотеатрах 26 российских городов - Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска. Авторы двухсерийного фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" - сценарист и режиссер Дарья Иванкова, режиссер монтажа Тимур Федоров.

Первую часть проекта впервые показали во внеконкурсной программе 45-го Московского международного кинофестиваля 22 апреля, спустя два дня фильм вышел на Okko. Вторая часть вышла в онлайн-кинотеатре 19 июля, став заключительной в истории о Горшеневе. Среди героев проекта - сооснователь и один из фронтменов группы "Король и Шут", а так же основатель и фронтмен группы "Княzz" Андрей Князев, участники группы "Король и Шут" Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, родной брат Михаила Горшенева, лидер группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев, мама артиста Татьяна Горшенева, а также музыкант и основатель клуба Tamtam, где начинала свой триумфальный путь группа "Король и Шут", Сева Гаккель.

"Этот фильм для тех, кто слушал и любил группу "Король и Шут". Для тех, кто хочет узнать, что за человек определил музыку целого поколения конца 1990-х - начала 2000-х годов, а также для тех, кто хочет узнать подлинную историю легендарной личности, - отметили в Okko. - Авторы затронули не только тему взаимоотношений между участниками группы "Король и Шут", но и драматичные отношения Михаила со своим отцом, осветили историю создания зонг-оперы TODD и впервые рассказали о последних днях жизни Михаила Горшенева".

О музыканте

Михаил Горшенев родился 7 августа 1973 года в Ленинградской области. В 1988 году он стал сооснователем группы "Контора", которая позже стала называться "Король шутов", затем - "Король и Шут". За 25 лет коллектив выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенев был вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. На сцене музыкант, получивший прозвище Горшок, выделялся ярким имиджем и поведением.

Горшенев ушел из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Группа "Король и Шут" прекратила существование с 1 января 2014-го. Бывшие участники коллектива теперь работают под названием "Северный флот".