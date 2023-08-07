В центре "Москворечье" 26 августа пройдет фестиваль национального авторского джаза

На мероприятии выступят народный артист России Алексей Кузнецов, оркестр "Мисс джаз", джаз-группа Green Street Acappella Project, детский коллектив "Джазомания" и другие

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль национального авторского джаза на русском языке состоится 26 августа в столичном культурном центре "Москворечье". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"26 августа в культурном центре "Москворечье" пройдет ежегодный фестиваль национального авторского джаза на русском языке "Москворечье джаз фест". Выступят народный артист России популярный джазовый гитарист Алексей Кузнецов, оркестр "Мисс джаз" Александра Кармазина, джаз-группа Green Street Acappella Project Людмилы Ханиной, детский коллектив "Джазомания" Анастасии Некрасовой, "Радость Оркестр" Алексея Сеталова, вокальный проект "Порапетьджаз" Ирины Рязановой, оркестр "Южная гавань", группа "Артемов Light Jazz комбо" и другие исполнители", - говорится в сообщении.

Также гости фестиваля смогут посетить фотовыставку "Джазовая Москва" фотохудожницы Галины Рябоконь, выставку виниловых пластинок Алексея Кузнецова из коллекции Музея электромузыкального социализма и экспозицию "Иконы джаза". В центре "Москворечье" будут работать зоны с мастер-классами, а в концертном зале зрители увидят спектакль "Бродский Jazz". Ведущий фестиваля - джазовый обозреватель, радио- и телеведущий Михаил Митропольский.