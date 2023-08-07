Организаторы "Ночи заводов" ожидают не менее 9 тыс. зрителей

Мероприятие состоится 12 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Организаторы российского фестиваля "Ночь заводов", в котором 12 августа примут участие 18 индустриальных пространств из 16 регионов, ожидают не менее 9 тыс. онлайн и оффлайн-зрителей. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор Центра поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ", организатор фестиваля Анна Пьянкова.

"Не менее 5 тыс. зрителей прямой трансляции фестиваля на сайте. Не менее 4 тыс. зрителей оффлайн в 18 городах России", - представила она прогноз организаторов.

Руководитель департамента мониторинга проектов Президентского фонда культурных инициатив Светлана Ключанская подчеркнула, что фиксируется действительно высокий интерес к фестивалю. "Еще одним важным элементом является тот факт, что принять участие в этой акции, в этом фестивале возможно не только оффлайн, но и дистанционно. Это позволяет большему количеству людей познакомиться с этими объектами", - также сказала она.

На индустриальных пространствах в рамках фестиваля будут размещены мультимедийные инсталляции и арт-объекты, пройдут спектакли-променады, выставки, концерты и перформансы.

Так, на пермской и тобольской площадках "Сибура" представят симфонию, созданную на основе звуков заводов, сообщила менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политики компании Варвара Мелекесцева. "К нам в гости приезжает симфонический оркестр Свердловской филармонии, огромный хор из нескольких десятков человек выступит внутри мартеновского цеха - эта площадка в этом году только открылась у нас, раньше ее не было, <…> хор там еще ни разу не выступал. <…> Сцена стоит прямо на том месте, где когда-то стояла мартеновская печь", - также поделился сооснователь и креативный директор кластера "На Заводе" в Сысерти Свердловской области Илья Орлов-Бунин.

Пьянкова уточнила, что в дальнейшем фестиваль планируется сделать ежегодным.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ранее отмечалось, что на участие подали заявки 90 промышленных объектов страны, из них командой фестиваля было отобрано 18 победителей.