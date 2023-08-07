Российский национальный оркестр представит серию разножанровых концертов в Сириусе

Выступления состоятся в рамках Большого летнего музыкального фестиваля с 9 по 14 августа

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) в рамках Большого летнего музыкального фестиваля с 9 по 14 августа даст четыре разножанровых концерта на федеральной территории Сириус, сообщила пресс-служба РНО.

"В Сириусе в рамках Большого летнего музыкального фестиваля пройдет серия концертов Российского национального оркестра. 9, 11, 13 и 14 августа коллектив под управлением дирижеров Ивана Никифорчина, Александра Рудина и Андрея Рубцова представит четыре программы - джазовую, вокально-симфоническую, детскую и камерную. В концертах примут участие трубач Вадим Эйленкриг, сопрано Хибла Герзмава, актриса Екатерина Гусева", - говорится в сообщении.

По словам художественного руководителя и главного дирижера РНО Александра Рудина, национальный оркестр уже второй раз приезжает в Сириус в формате большой резиденции, которая позволяет ему показать себя публике в самых разных амплуа - не только как хранителя "золотого стандарта" традиций русской исполнительской школы, но и в кросс-жанрах, в камерных программах.

Резиденцию РНО в Сириусе откроет 9 августа совместный концерт с одним из самых популярных трубачей страны - Вадимом Эйленкригом и его коллективом Eilenkrig Crew. Музыканты представят джазовую программу My favorite things, в которую войдут авторские сочинения и джазовые версии известных мелодий в уникальных аранжировках. 11 августа РНО выступит под управлением Рудина, представив "русскую" программу, в которую войдет, в частности, Вторая ("Богатырская") симфония Александра Бородина. Солисткой концерта станет народная артистка России, обладательница сопрано Хибла Герзмава, которая исполнит произведения русских композиторов.

13 августа РНО представит программу для юных зрителей и их родителей в жанре "сказки с оркестром" - исполнит сказку Андрея Рубцова "Аленький цветочек", написанную по мотивам знаменитой одноименной сказки Сергея Аксакова. Под занавес резиденции в Сириусе солисты национального оркестра под управлением дирижера Андрея Рубцова и сопрано Елене Гвритишвили исполнят сочинения современного итальянского композитора Лучано Берио.

Один из самых титулованных симфонических коллективов страны - Российский национальный оркестр - в рамках Большого летнего музыкального фестиваля дебютировал в Сириусе в 2022 году.