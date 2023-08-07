Музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз" собрал около 8 тыс. зрителей

В каждый из трех фестивальных дней на площадке в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда выступали по три коллектива

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Около 8 тыс. зрителей побывали на концертах международного музыкального фестиваля "Калининград Сити Джаз", прошедшего в Калининграде с 4 по 6 августа. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе фестиваля Александр Катеруша.

"Фестиваль "Калининград Сити Джаз" собрал около 8 тыс. зрителей, закрывала праздник группа "Браво", - сообщил Катеруша, добавив, что в завершающий день выступления артистов продолжались до позднего вечера.

Группа "Браво" выступила с главными хитами, их пел хором весь Центральный парк, сообщили организаторы фестиваля. Звучали песни "Оранжевый галстук", "Черный кот", "Этот город", "Вася". Музыканты признались, что джаз для них - это свобода музицирования и прекрасное настроение: "В этом смысле мы тоже, конечно, играем джаз!". Артисты рассказали, что не стоят на месте, а готовят новые песни, которые наверняка скоро услышат поклонники. "Наша группа не застыла где-то во времени, мы эволюционируем, развиваемся. За 40 лет существования коллектива были разные драматические повороты, люди приходили и уходили, менялся стиль, но мы все время движемся, работаем над новым материалом. Но не будем торопить события: надо сначала доделать, а потом показать", - сказал вокалист и гитарист "Браво" Роберт Ленц, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

"Калининград Сити Джаз" собрал в этом году музыкантов из России, Италии, Грузии, Конго, Армении, Аргентины, Израиля. В каждый из трех фестивальных дней на площадке в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда выступали по три коллектива. Это Ezztatik Band, Фрукты, Rumba de Bodas, Tangology Orchestra feat. Arsen Mukendi, Yerevan Calling Quartet, Меги Гогитидзе, Zal Juglar Trio, Sangit, Браво. Завершился фестиваль фейерверком и дискотекой.

В день закрытия участников, организаторов и зрителей, волонтеров поблагодарил губернатор области Антон Алиханов. "Это большая работа и отличный результат. Всем нам нравится! Мало кто знает из приезжих, а здесь есть и туристы, но все мы, калининградцы, знаем, что Новый год начинается в августе, когда проходит "Калининград Сити Джаз". Так что всех вас с Новым годом! Пусть он у нас будет замечательный", - привели в пресс-службе фестиваля слова главы региона.

Об истории фестиваля

Этим летом фестиваль прошел в Калининграде в 16-й раз. По информации организаторов, за предыдущие 15 лет на нем выступили более 140 коллективов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Грузии, Ямайки, Чили, Бразилии, США, Канады и Израиля. За три дня площадку обычно посещали до 15 тыс. человек.