В Минкультуры оценили посещаемость в театрах России

По данным ведомства, она достигла допандемийного уровня за полгода

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федеральные театры посетили 2,8 млн человек за первые шесть месяцев 2023 года. Таким образом, посещаемость за этот период достигла допандемийного уровня, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры России.

"Мы можем говорить, что федеральные театры идут к допандемийному уровню. <...> В первом полугодии 2023 года было 2,8 млн зрителей, как и за аналогичный период 2019 года", - уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что за первые шесть месяцев 2022 года посещаемость федеральных театров была существенно меньше - всего 2 млн человек.

"То есть фактически мы можем говорить, что наши учреждения планомерно идут к допандемийным показателям за счет стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия ограничений в части заполняемости зрительных залов", - заключили в Минкультуры.