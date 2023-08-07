Петербургский музей запустил проект "Театральная академия особых талантов"

Дети с особыми потребностями с сентября по апрель будут заниматься по направлению "Актерское мастерство" в двух возрастных группах от 8 до 15 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Благотворительный проект "Театральная академия особых талантов" для детей с нарушениями в развитии запущен в Музее театрального и музыкального искусства. О приеме заявок на поступление сообщила пресс-служба музея.

"На базе Театрального музея дети с особыми потребностями с сентября по апрель будут заниматься по направлению "Актерское мастерство" в двух возрастных группах от 8 до 15 лет на постоянной основе. В результате занятий под руководством профессиональных актеров и режиссерско-постановочной команды будет подготовлен спектакль, премьера которого состоится в конце апреля", - рассказали в пресс-службе. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участники программы - дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): дети с нарушением слуха и речи, нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, поведения и общения. Академия особых талантов направлена на выявление одаренных детей с ОВЗ, которые смогут проявить себя в театральном пространстве. Занятия театром помогут им улучшить моторику, речь, направлены на социализацию, раскрепощение и дадут детям уверенность в своих силах и способностях. Спектакль планируется показывать ежегодно, а в следующем году - организовать гастроли. Все занятия, спектакли и мероприятия будут проходить для детей бесплатно.

Музей уже имеет опыт организации и проведения подобных мероприятий: три сезона здесь проходит инклюзивный проект "Театральный музей - детям", спектакли которого адаптированы для совместного посещения детей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников. За это время состоялось более 50 показов, а зрителями стали более 4 000 человек.