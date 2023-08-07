Машков сравнил гастроли театра Табакова в Севастополе с Олимпиадой

Худрук театра заявил, что спектакль "Страсти по Бумбарашу" будут играть под открытом небом и при любой погоде "в тех же костюмах, никаких облегченных шинелей"

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова привез в Севастополь спектакль "Страсти по Бумбарашу". Для труппы театра премьера этой постановки под открытым небом по уровню подготовки сравнима с Олимпийскими играми, сказал художественный руководитель театра Владимир Машков на пресс-конференции, которая знаменует начало гастролей.

"Играем в тех же костюмах, никаких облегченных шинелей. Наша работа потная, отчаянная. Наш зритель изначально недоверчив, а мы не играли этот спектакль под открытом небом ни разу, тем более на площадке на 1,5 тысячи человек. Пространство здесь необычное, мы как бы вместе с природой и будем играть при любой погоде. Это будет полноценная премьера. Это вызов и большое испытание, это наши Олимпийские игры", - сказал Машков.

По его словам, зрителей ожидает сюрприз - в зале будут два больших экрана, на которых покажут режиссерский монтаж, кроме того, в соответствии с размерами зала были изменены декорации. В спектакле задействованы 60 артистов, всего же на гастроли в Севастополь приехали 117 человек.

"Страсти по Бумбарашу" - это история молодого солдата Семена Бумбараша, который с фронта Первой мировой войны попал в войну гражданскую. В репертуаре театра спектакль появился в 1993 году, а новая версия была поставлена в 2021 году. В обновленном спектакле играют разные поколения артистов театра - от народных и заслуженных до студентов Театральной школы Олега Табакова. Авторы песен Юлий Ким и Владимир Дашкевич дополнили постановку новыми музыкальными произведениями.

Московский театр Олега Табакова 9, 10, 12 и 13 августа покажет спектакль "Страсти по Бумбарашу" на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Театр Олега Табакова приезжал в Севастополь и в прошлом году, тогда труппа показала спектакль "Матросская Тишина".