"Историю пугачевского бунта" Пушкина выставят на торги за 1,4 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", издание является "единственной работой Пушкина-историка, опубликованной при его жизни"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Исторический труд Александра Пушкина "История пугачевского бунта" выставят на торги с начальной ценой 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Самым дорогим раритетом заявлен экземпляр с фронтисписом и полным комплектом иллюстраций Александра Пушкина "История пугачевского бунта" в двух частях (Санкт-Петербург, Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1834 год). Само издание является единственной работой Пушкина-историка, опубликованной при его жизни", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на одном из прошлых аукционов в "Литфонде" раритетный труд Пушкина был продан за 2 млн рублей. Стартовая ставка на ближайшем аукционе - 1,4 млн рублей.

Пушкин начал работать над произведением о Емельяне Пугачеве в конце 1831 года, когда получил доступ к госархивам для написания истории Петра. В декабре 1833 писатель представил труд Николаю I, через год он уже вышел в печати.

Помимо этого, на предстоящих торгах выставят книгу поэта Владимира Маяковского с автографом "Не спорьте!!!", первые поэтические сборники Федора Тютчева (1854) и Георгия Иванова (1931), дружеское посвящение младшей сестры Марины Цветаевой на книге поэтессы и личное письмо Ивана Бунина.