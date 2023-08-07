Андрей Кончаловский завершил съемки сериала об Октябрьской революции

Премьера 16-серийного фильма под рабочим названием "Хроники русской революции" состоится в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Съемки нового многосерийного фильма Андрея Кончаловского завершились в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе режиссера.

"6 августа в Москве, в Большом театре, Андрей Кончаловский завершил съемки нового 16-серийного исторического фильма под рабочим названием "Хроники русской революции", - сказали в пресс-службе. Генеральными продюсерами картины выступили Алишер Усманов и телеканал "Россия". Фильм снят при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.

"Новая лента посвящена трагическим событиям Октябрьской революции, - напомнили в пресс-службе. - Ее действие охватывает период с 1905 по 1924 год - непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии". Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.

"Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея, - привели в пресс-службе слова Кончаловского. - В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории - документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях". Режиссер добавил, что "прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками".

Съемки многосерийного фильма Андрея Кончаловского продолжались почти год: с сентября 2022 года. "Во время работы над картиной режиссер стремился к максимальной достоверности, в мельчайших деталях соблюдая соответствие историческому периоду и духу эпохи, - рассказали в пресс-службе Кончаловского. - В ходе съемок было воссоздано множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актеров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры".

Андрей Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", также режиссер получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков". Среди его лент последних лет - "Грех" и "Дорогие товарищи!". Режиссеру 20 августа исполнится 86 лет.