В России кассовые сборы фильма "Вызов" превысили 2 млрд рублей

По состоянию на 7 августа картину посмотрели в стране более 6,2 млн человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма "Вызов" - первого художественного фильма в мире, часть съемок которого проходила в космосе, превысили в России 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Централ партнершип" со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

"Согласно данным ЕАИС, по состоянию на 7 августа фильм "Вызов", вышедший в прокат 20 апреля, посмотрели в РФ уже более 6,2 млн человек, а кассовые сборы составили более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На сайте ЕАИС указано, что общие сборы фильма составляют 2 000 323 945 рублей.

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, при поддержке Фонда кино. Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова" торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.