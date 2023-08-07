Гармаш представил в Севастополе рассказы писателей под музыку квартета из новых регионов

Зрителями постановки стали семьи военнослужащих, врачей и ветеранов

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Показ литературно-музыкальной композиции "И жизнь, и слезы, и любовь!" прошел в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А.В. Луначарского. В программе прозвучали рассказы К. Паустовского "Телеграмма" и А. Куприна "Гамбринус" в музыкальном сопровождении струнного квартета музыкантов из Луганской и Донецкой народных республик, на сцене - автор постановки, народный артист России Сергей Гармаш, передает корреспондент ТАСС.

Зрителями постановки стали семьи военнослужащих, врачей и ветеранов. Перед началом спектакля Гармаш поблагодарил семьи, в которых есть участники специальной военной операции, за защиту родины.

"Мы выступаем с чувством любви к русской литературе, к Куприну, к Паустовскому. Когда ты рассказываешь, ты понимаешь, что такие же люди сидят здесь, в зале, здесь есть все эти персонажи [произведений]", - сказал Гармаш журналистам после показа.

Сопровождали чтение рассказов музыкальные композиции в исполнении смешанного коллектива - трое музыкантов из Донецкой филармонии и один исполнитель из Луганской филармонии. "Для нас это первый опыт такого озвучивания. Это честь, энергетика Сергея Леонидовича [Гармаша] располагает. На сцене звучат два произведения, а музыкальная озвучка усиливает весь спектр чувств. <...> В зале потрясающая публика, которая откликается на все эмоции", - поделились впечатлениями после постановки солистки квартета. Они добавили, что первые репетиции концерта прошли онлайн.

Спектакль уже был сыгран в Луганске, в пгт. Мангуш Донецкой области и в Москве, после Севастополя постановка будет показана в Симферополе.