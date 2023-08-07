В программу второго фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" вошли 22 российских фильма

В их числе фильм "Нина" режиссера Оксаны Бычковой и сериал Константина Богомолова "Кеша должен умереть"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Полнометражные фильмы и сериалы вошли в программу Второго фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", в том числе фильм "Нина" режиссера Оксаны Бычковой, сообщается в программе предстоящего фестиваля.

В программе полнометражная драма "Лунатики" (режиссер Юрий Мороз) с Викторией Исаковой, основанная на реальных событиях, драма "Нина" режиссера Оксаны Бычковой ("Питер FM", "Плюс один") с Юлией Пересильд, "ЭТ" Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова как продолжение киноальманаха двух режиссеров "ЫТ", сиквел "Триггер. Фильм" (режиссер Александра Ремизова). Также в программу вошел фильм "Чувства Анны" (режиссер Анна Меликян), который объявлен вне конкурса.

Помимо этого, на фестивале представят сериал Константина Богомолова "Кеша должен умереть", сериал "Бар "Один звонок" (режиссер Сергей Филатов), многосерийный фильм "Очевидное невероятное" (режиссер Александр Войтинский), сериал "Секс. До и после" (Дарья Мороз), "Черное облако" Карена Оганесяна, комедийное роуд-муви "Пять копеек" (режиссер Александр Назаров), сериал "Трепачи" (Симон Багдасарян), криминальную драму с Олегом Меньшиковым "Прелесть" (режиссер Динар Гарипов), две комедии с национальным колоритом "Бедные Абрамовичи" (Илья Фарфель) и "Однажды в Абхазии" (Теймураз Квеквескири), сериал "Плакса" (Андрей Силкин), сериал "Слово пацана" Жоры Крыжовникова, "Злотое дно" (Илья Ермолаев), "Лада Голд" (Никита Власов), сериал "Кибердеревня" (Сергей Власов), "Цикады" (Евгений Стычкин). Мелодрама "Страсти по Матвею" завершит фестиваль.

"Мы покажем четыре проекта, которые выйдут на "Кинопоиске" до конца этого года. Они очень разные: по формату, жанру, аудитории, но мы одинаково верим в каждый из них. Это "Триггер" - полнометражный фильм, продолжение одного из самых высокооцененных зрителями российских сериалов, где автор идеи и шоураннер всех сезонов Саша Ремизова впервые выступила режиссером-постановщиком. Также мы представим большой и важный для нас проект - "Цикады", над которым тоже работала Саша, но в качестве шоураннера вместе с режиссером-постановщиком Евгением Стычкиным и творческой командой, создавшей суперхит прошлого года - "Нулевой пациент". Мы с нетерпением ждем первых зрительских реакций на веселую, добрую, фантастически интересную премьеру - "Кибердеревня", созданную в партнерстве с Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. YouTube-проект превратился в зрелищное кино с беспрецедентным для российских сериалов количеством компьютерной графики. А еще мы очень рады, что новый фильм Анны Меликян первым выйдет на "Кинопоиске": его большая зрительская премьера состоится тоже здесь, на фестивале "Новый сезон", - сказал руководитель "Плюс студии" ("Яндекс") Михаил Китаев, слова которого приводятся в программе.

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет в этом году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 7 по 12 сентября. Фестиваль объединит крупнейших российских производителей оригинального контента - онлайн-кинотеатры Kion, more.tv и Wink, Okko, Premier, Start, "Иви", "Кинопоиск". Платформы представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024 годов.