7 августа, 16:35

Умер художник и иллюстратор детских книг Николай Устинов

Михаил Терещенко/ ТАСС
Николай Устинов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Ему было 86 лет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народный художник России, художник-график и иллюстратор детских книг Николай Устинов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издательство АСТ.

"С грустью сообщаем, что ушел из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов", - говорится в сообщении на официальном сайте издательства.

Устинов удостоен Золотой медали Российской академии художеств, а его имя внесено в Почетный список Международного совета по детской книге IBBY.

Художник создал множество иллюстраций к книгам таких издательств, как "Детская литература", "Малыш", "Художник РСФСР", издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Устинов сотрудничал с издательствами Германии, Японии и Кореи. Также с 1963 года он работал в периодике - журнале "Мурзилка". 

Теги:
Россия
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