Умер режиссер фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин

Ему было 87 лет

ТАСС, 7 августа. Американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин, известный в том числе постановкой фильма ужасов "Изгоняющий дьявола" (1973), умер в США в возрасте 87 лет. Об этом информировал журнал The Hollywood Reporter.

Как сообщила порталу вдова режиссера Шерри Лансинг, он умер в Лос-Анджелесе 7 августа. Другие подробности не приводятся.

Фридкин - двукратный лауреат премии "Золотой глобус". Он известен российскому зрителю как создатель таких фильмов, как "Французский связной" (1971), который принес ему "Оскар" за лучшую режиссуру, "Бумажная луна" (1973), "Загнанный" (2003), "12 разгневанных мужчин" (1997) и других.