"Митьки" сняли фильм "Спасти Павлика М."

В настоящее время картина находится на этапе пост-продакшн, сообщил лидер объединения Дмитрий Шагин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Участники творческого объединения "Митьки" сняли новый фильм, который будет называться "Спасти Павлика М." В настоящее время картина находится на этапе пост-продакшн, сообщил лидер объединения, режиссер Дмитрий Шагин.

"Митьки" же привыкли всех спасать, всем помогать. Фильм называется "Спасти Павлика М." Это будет интересно", - сказал Шагин перед показом картины "Митьковская встреча Эры милосердия", который открыл фестиваль "КиноМитьки", приуроченный к 40-летию творческого объединения.

Как рассказала продюсер фильма Татьяна Кондакова, в настоящее время ведется сбор средств на пост-продакшн. "Он снят, теперь осталось просто сведение, <…> монтажные работы. Нам повезло с этим фильмом в том, что это происходило во время пандемии, когда <…> съемок не было. И поэтому чтобы не простаивать, [коллеги по киноцеху] нам практически бесплатно все это сделали. Киношники не любят сидеть просто так", - добавила она.

Премьеру картины создатели намерены представить в Петербурге. Других подробностей они пока не раскрывают.

О фестивале

Фестиваль "КиноМитьки" проходит в петербургском Доме кино с 7 по 10 августа. В программе - несколько документальных и игровых фильмов. Помимо "Митьковской встречи Эры милосердия", зрители увидят, в частности, документально-игровой полнометражный фильм "Митек в Алании" (режисеры Николай Якимчук и Дмитрий Шагин). Один из ключевых эпизодов фильма - это беседа Шагина с настоятелем Свято-Успенского монастыря, расположенного в горах. Картину посвятили памяти Сергея Бодрова.

Художник и режиссер Виктор Тихомиров 9 августа представит свои фильмы-портреты выдающихся деятелей современного искусства. Они посвящены кинорежиссерам Александру Сокурову и Алексею Герману, а также писателю Андрею Битову.

Завершит кинофестиваль показ фильма Якимчука "Мои друзья", в котором своими размышлениями и воспоминаниями делятся художник Шагин, актеры Иван Краско, Вениамин Смехов, Семен Фурман, писатель Валерий Попов.

О "Митьках"

Творческое объединение художников "Митьки", получившее название в честь одного из его основателей Дмитрия Шагина, появилось в Петербурге в начале 1980-х годов и постепенно стало одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Живопись "Митьков" относят к "городскому фольклору", для которого характерны открытый и простодушный взгляд на окружающую действительность. За годы существования объединения сформировалось общественно-эстетическое движение со своей философией, собравшее множество последователей среди художников, писателей, поэтов и музыкантов.

В 1990-е годы творческая группа получила широкое признание публики, работы ее участников демонстрировались на многочисленных выставках в России и за рубежом - многие из них вошли в собрания ведущих музеев страны, в том числе Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге.