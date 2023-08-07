Умер рок-музыкант Эркин Корай

Ему было 82 года

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Турецкий рок-исполнитель Эркин Корай умер в возрасте 82 лет, сообщает телеканал A Haber.

По данным издания, он был ранее госпитализирован в один из канадских госпиталей в Торонто.

Отмечается, что в последние годы он страдал от хронической обструктивной болезни легких.

В Турции Корай считается одним из главных рок-артистов. На родине ему признательны за то, что своим творчеством он внес свой вклад в сохранение культурного наследия Анатолии. Своими оригинальными произведениями и исследованиями в области восточной и западной музыки он оказал влияние на многих современных турецких музыкантов.