Всего в 2023 году планируется создать такие организации в 11 регионах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в ближайшее время откроет проектный офис в Донецке. Всего в 2023 году планируется создать такие организации в 11 регионах, в том числе Калужской и Брянской областях, сообщил ТАСС в Нижнем Новгороде генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

"Первый [офис] мы открыли в Луганске. Это такая большая история, которую мы развиваем на территории всей страны. В этом году мы планируем открыть 11 таких офисов. <…> На новых территориях есть у нас в планах ближайших - Донецк, там будет открыт проектный и ресурсный центр на базе Общественной палаты", - сказал Карманов.

По его словам, у фонда очень много заявок от регионов на открытие таких центров. "В ближайших планах - Калуга, Брянск, Курск. Мы идем от Центрального федерального округа, затем Приволжский, мы очень хотим на Дальнем Востоке открыть проектный офис. Я думаю, что он в Хабаровске, скорее всего, появится. Сейчас у нас идут по этому поводу переговоры" - добавил гендиректор ПФКИ.

Он отметил, что такие офисы открывают в регионах, в которых местное правительство проявило интерес к проекту.

О проектных офисах

Президентский фонд культурных инициатив ведет работу по созданию системы проектных офисов в регионах России. Главная цель - повышение уровня проектной культуры у творческих команд страны, обучение социокультурному проектированию.

Первый проектный офис был открыт в начале 2023 года в ЛНР на базе Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского. Там ведутся консультации для авторов творческих проектов, в эту работу вовлечены специалисты, прошедшие обучение в креативно-образовательном центре ПФКИ.