Один из старейших театров кукол Сибири откроет сезон спектаклем лауреатов "Золотой маски"

Постановку создали в жанре таежной сказки

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Иркутский театр кукол "Аистенок" - один из старейших в Сибири - откроет новый театральный сезон 1 сентября премьерой для взрослой аудитории - постановкой "Праздник шишки". Ее готовят лауреаты национальной театральной премии "Золотая маска", художественный руководитель Московского театра кукол имени С.В. Образцова Борис Константинов и художник-постановщик из Москвы Виктор Никоненко, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Новый театральный сезон в иркутском театре кукол откроет спектакль "Праздник шишки". Работу над ним ведут два лауреата российской национальной театральной премии "Золотая маска", художественный руководитель Московского театра кукол имени С.В. Образцова Борис Константинов и художник-постановщик Виктор Никоненко (Москва). Музыку для спектакля написала актриса Екатеринбургского театра кукол Оксана Боднар", - говорится в сообщении.

Постановка создается в жанре таежной сказки. Пьесу, по которой ставится спектакль, написали специально для него и еще нигде не ставили. Ее автор - режиссер Борис Константинов, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Это не первая постановка для взрослой аудитории в репертуаре иркутского театра кукол. В октябре 2022 года на сцене "Аистенка" впервые в мире поставили кукольный спектакль по повести "Последний срок", принесшей мировую известность прозаику Валентину Распутину.

"Аистенок" - один из старейших кукольных театров Сибири. В 2025 году ему исполнится 90 лет. Коллектив театра регулярно побеждает на всероссийских и международных фестивалях.