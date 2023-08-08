Организаторы фестиваля "Книжные маяки России" предложили ввести мониторинг уровня чтения

Организатор проекта также предложил отслеживать уровень культуры чтения по посещению населением местных библиотек

ТЮМЕНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Книжные маяки России" предложили министерствам культуры и правительствам регионов ввести ежегодный мониторинг уровня чтения. Об этом сообщил журналистам общественный деятель и организатор фестиваля Денис Котов во время остановки книжной экспедиции на поезде в рамках фестиваля в Тюмени.

"Предлагаем министерствам культуры и правительствам регионов вводить ежегодные мониторинги [уровня чтения] для того, чтобы отслеживать вот эти параметры и смотреть, какова будет эффективность нашей деятельности во времени. Мы знаем, что точно после года литературы 2015 был всплеск, мы это отмечали и по уровню чтения, и по посещаемости книжных магазинов. <…> Прошло достаточно много лет, чтобы мы сделали выводы и приступили к такой скоординированной сетевой межрегиональной программе взаимодействия (по повышению уровня чтения - прим. ТАСС), которую, собственно, с одной стороны, мы уже реализуем", - сказал он.

Проект "Книжные маяки России" включает в себя книжную экспедицию на поезде по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Владивосток, в котором принимают участие писатели, библиотекари, издатели, деятели культуры и блогеры. На каждой остановке экспедиции в 14 городах России проходят однодневные фестивали, в рамках которых организованы пленарные заседания, круглые столы, экскурсии и встречи с писателями.

Организатор проекта Денис Котов во время открытия однодневного фестиваля в Тюмени также предложил отслеживать уровень культуры чтения по посещению населением местных библиотек. "Главное, чтобы 80% жителей Тюменской области, хотя бы раз квартал посещали ту или иную библиотеку. Вот это очень простая математика и параметр, который во времени достаточно легко отслеживать", - сказал он.

Целями фестивального движения, по словам его организаторов, являются популяризация чтения и книжной культуры, русского языка и литературы, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также развитие библиотек и привлечение молодежи к книжной культуре. Проект направлен на создание условий, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.

Книжная экспедиция на поезде в рамках фестиваля "Книжные маяки России" началась 3 августа в Санкт-Петербурге и завершится 18 августа во Владивостоке. Она является частью нового проекта "Читающий август", в котором заявлено более 300 мероприятий, они охватят более 10 млн человек, участие в них примут более 40 регионов России, в том числе Донецкая и Луганская народные республики. В числе уникальных событий - книжный автопробег, маршрут которого 12 тыс. км, он пролегает из Мурманска до Владивостока и продлится 20 дней.