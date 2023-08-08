Театр им. Пушкина впервые откроет сезон на сцене Вахтанговского театра

Открытие состоится 26 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр им. Пушкина 26 августа откроет сезон на сцене Театра им. Вахтангова из-за ремонта на своей площадке, сообщила пресс-служба Театра им. Пушкина.

"Долгожданная встреча после летних каникул подарит постоянным зрителям уникальную возможность взглянуть на любимые спектакли по-новому, а тем, кто еще не стал частым гостем театра на Тверском бульваре, предоставит прекрасный шанс познакомиться с богатым репертуаром и талантливой труппой", - надеются в театре.

На новой для себя площадке артисты сыграют пять постановок. "Заповедник" по Сергею Довлатову зрители увидят 26 августа. Спектакль "Влюбленный Шекспир" по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда о молодости Уильяма Шекспира будет представлен 28 августа. Комедию "Ложные признания" с Викторией Исаковой можно посмотреть 30 августа, постановку "Мадам Рубинштейн" с Верой Алентовой в главной роли - 1 сентября. Завершат этот блок спектаклей показы 3 и 4 сентября спектакля "Зойкина квартира" с Александрой Урсуляк.

Еще до начала сезона пройдет сбор труппы театра. Он состоится 25 августа в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. "Художественный руководитель Евгений Писарев и директор театра Владимир Жуков подробно расскажут о планах на сезон: премьерах, гастролях, специальных мероприятиях, новой режиссерской лаборатории и ремонте", - сообщили в пресс-службе.

Театр им. Пушкина после завершения 73-го сезона ушел на ремонт. Как сообщили ранее в пресс-службе, в новом сезоне труппа будет выступать на других площадках, в том числе в Театре им. Вахтангова и Театре Российской Армии. В октябре состоится первая премьера сезона в филиале театра в Сытинском переулке. Обратно на Тверской бульвар коллектив планирует вернуться в ноябре 2023 года.

Жуков рассказал, что в планах, в частности, работы в гримерках, фойе второго этажа, ремонт и консервация исторической лепнины. Ожидается, что будет усилен фундамент здания, отреставрирован главный фасад со стороны Тверского бульвара.