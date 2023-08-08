Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в ноябре

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила надежду на то, что мероприятие будет "очень ярким"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум, который был отменен в 2022 году, в этом году состоится и пройдет в ноябре. Об этом ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Культурный форум, конечно, состоится, - сказала министр. - Мы сейчас немного меняем архитектуру. Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным". Любимова добавила, что ведомство хотело бы "сделать форум не только международным, но и предельно индустриальным". Она отметила, что сроки проведения форума "неизменны" - это будет ноябрь.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии. В 2022-м форум должен был пройти 10-12 ноября, но в октябре в Минкультуры РФ сообщили о его отмене.