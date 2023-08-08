Послами II Международного детского культурного форума стали Башмет, Миронов и Бабкина

По словам главы Минкультуры Ольги Любимовой, программа фестиваля включает порядка 140 мероприятий

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Актер Евгений Миронов, представитель цирковой династии дрессировщиков Эдгард Запашный, музыкант Юрий Башмет, певица Надежда Бабкина и хореограф Егор Дружинин стали послами II Международного детского культурного форума, сообщила на пресс-конференции в ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Новшеством для нашего форума этого года стало приглашение послов форума. Это Евгений Витальевич Миронов и Эдгард Запашный, Егор Дружинин. Это Юрий Башмет, это Надежда Георгиевна [Бабкина]. Это не только мэтры своих профессий, это люди, которые скопили огромный опыт воспитания молодых талантов, это выдающиеся педагоги", - сказала министр.

По ее словам, программа включает порядка 140 мероприятий, это мастер-классы, лекции, семинары, квесты. "15 детских спутников прославленных национальных коллективов и детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской филармонии дадут свои концерты", - рассказала министр. Она также сообщила, что участников форума ждут экскурсии в Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей музыки, Большой Московский цирк, ВГИК, Зарядье, ВДНХ, Мосфильм.

В этом году форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых также стали деятели культуры. Куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

Ожидания от форума

"Я искренне рада, что этот форум набирает обороты", - сказала Надежда Бабкина. Она отметила, что дети быстро взрослеют. "Для того, чтобы не терять поколение, конечно, им необходимо знать, на какой земле они рождены. Это история огромной страны - многонациональной, невероятно яркой", - добавила она. Эдгард Запашный признался, что с большим удовольствием согласился на участие в форуме. "Культурный человек - это человек, который будет созидать, - сказал он. - Я рад, что мы делаем большое культурное благое дело".

Как отметил Евгений Миронов, важно понять, какие проблемы беспокоят сегодня детей. "Мне кажется, надо послушать их очень внимательно, понимать, какие проблемы у них, чтобы это не стало "витринным" мероприятием", - призвал артист. По его словам, театр обладает в том числе терапевтическим действием и позволяет напрямую говорить со зрителем о важных вещах. Антон Калинкин рассказал, что составители программы направления "Кино и анимация" постарались уйти от отчетного характера мероприятий. "Основная наша история - попробовать все-таки понять запросы этой аудитории. <…> Предложить им некий путь. Мне кажется, именно в этом возрасте возникает вопрос, кем быть и что делать. Мы хотим предложить им программу, сформированную на понимание их ближайшего шага", - пояснил спикер.

Директор Государственного музея истории российской литературы им. Даля Дмитрий Бак ожидает, что форум станет новой ступенью к пониманию детей. По его словам, в направлении "Литература и журналистика" участникам расскажут в том числе, как стать репортажником или интервьюером, пройдет мастер-класс по ораторскому мастерству.

Кроме того, среди детей был объявлен конкурс сказок, в нем приняли участие ребята из более 50 регионов. Экспертная комиссия выбрала лучшие из 81 сказки, 42 из них войдут в сборник. Как сообщил Бак, среди работ - городские легенды, былины, приключения, психологические этюды. "Конкурс сказок - важнейший, по-моему, компонент", - сказал он. Сказку победительницы конкурса Анны Сокольцевой на концерте прочитает актер Александр Олешко.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.