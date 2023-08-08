Минкультуры не получало заявки на прокат в России фильмов "Барби" и "Оппенгеймер"

На сайтах российских кинотеатров сеансов этих фильмов также нет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не получало заявок на прокатные удостоверения по американским фильмам "Барби" (Barbie) и "Оппенгеймер" (Oppenheimer). Об этом сообщила ТАСС во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения, - ответила Любимова на вопрос, появятся ли, на ее взгляд, в российском прокате фильмы "Барби" и "Оппенгеймер".

На сайтах российских кинотеатров сеансов этих фильмов также нет.

Права на "Оппенгеймера" принадлежат американской студии Universal Pictures, "Барби" выпустила киностудия Warner Bros. Обе киностудии покинули российский рынок весной 2022 года после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. С тех пор ни один фильм этих голливудских мейджоров официально в российский прокат не вышел.

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" вышла в мировой прокат 21 июля. В фильме показана история ученого, создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера в исполнении Киллиана Мерфи. Одновременно с "Оппенгеймером" в мировой прокат вышел фильм "Барби" режиссера Греты Гервик с Марго Робби и Райаном Гослингом, которые исполнили роли Барби и Кена соответственно. "Барби" лидирует в американских кинотеатрах уже три недели подряд, собрав более $1 млрд всего за две недели. Гервик стала первой женщиной-режиссером, которая сняла фильм с такими высокими кассовыми сборами.