Киностудия Горького поддержала инициативу снять маркировку "18+" с фильма "Тихий Дон"

Гендиректор киностудии Юлиана Слащева отметила, что картина имела большой успех у зрителей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Киностудия имени М. Горького, на которой в конце 1950-х годов был снят трехсерийный фильм Сергея Герасимова "Тихий Дон", поддержала инициативу помощника президента РФ Владимира Мединского пересмотреть возрастное ограничение "18+" у этой картины для показа школьникам в рамках изучения истории. Изменение маркировки увеличит аудиторию фильма, сообщила ТАСС генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Золотая коллекция фильмов киностудии имени М. Горького включает шедевры отечественной кинематографии, среди которых немало экранизаций классической литературы. В том числе трехсерийный "Тихий Дон" Сергея Герасимова. <...> Мы будем рады, если Минкультуры России пересмотрит возрастное ограничение для этой картины. Аудитория легендарного фильма увеличится, его смогут посмотреть не только взрослые, но и школьники в рамках изучения курса истории", - сказала она.

Слащева отметила, что фильм имел большой успех у зрителей и остается востребованным до сих пор.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС Мединский сообщил, что авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов обратились в Министерство культуры РФ с просьбой снять маркировку "18+" с фильмов "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука", "Москва слезам не верит" для того, чтобы их могли смотреть школьники в рамках изучения предмета.

ТАСС обратился за комментарием в Минкультуры России.