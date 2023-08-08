Пианист Мацуев исполнит в Екатеринбурге рапсодии Гершвина и Рахманинова

В концертной программе прозвучат "Праздничная увертюра" Шостаковича, "Вальс" Хачатуряна к драме Лермонтова "Маскарад", музыка Дунаевского и марш из кинофильма "Цирк"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев исполнит рапсодии американского композитора Джорджа Гершвина и русского композитора Сергея Рахманинова на открытии единственного в Уральском федеральном округе (УрФО) летнего театра в центральном парке культуры и отдыха (Парке Маяковского) в Екатеринбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Ранее сообщалось, что Денис Мацуев совместно с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением дирижера Дмитрия Филатова примет участие в открытии летнего театра в Екатеринбурге, которое пройдет 17 августа в рамках празднования 300-летнего юбилея города.

"Построение концерта классической музыки - это всегда, традиционно, играет оркестр некий репертуар, и обязательно выступление солиста. Поэтому здесь выступление солиста [Дениса Мацуева] будет полностью в финале. Это будет практически около 50 минут - рапсодия Рахманинова "На тему Паганини" и "Рапсодия в стиле блюз" Гершвина", - сказал Хасанов, уточнив, что выступят также музыканты джазового трио Мацуева.

Он добавил, что в концертной программе прозвучат "Праздничная увертюра" Шостаковича, "Вальс" Хачатуряна к драме Лермонтова "Маскарад", музыка Дунаевского и марш из кинофильма "Цирк". Можно будет услышать и ряд зарубежных произведений.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия проходят в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.