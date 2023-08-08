Умер переводчик и писатель Леонид Володарский

Ему было 73 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Переводчик и писатель, ведущий радиостанции "Говорит Москва" Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает радиостанция со ссылкой на его родственников.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем", - передаются в Telegram-канале радиостанции слова родственников писателя.

Редакция радиостанции приносит соболезнования родным и близким переводчика. Как сообщает "Говорит Москва", прощание с ним пройдет 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ №1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Володарский был автором переводов английской и американской художественной литературы, он одним из первых переводил на русский язык произведения Стивена Кинга. Наиболее всего он известен россиянам благодаря своим переводам и озвучке зарубежных фильмов 1990-х годов. Картины выходили на видеокассетах с его узнаваемым голосом.