Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Ей было 98 лет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей, - сказал собеседник агентства. - Последняя воля актрисы - никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу. Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище".

Об актрисе

Юлия Борисова родилась 7 марта 1925 года в Москве. В 1947 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). С этого же года стала актрисой Театра им. Евгения Вахтангова. Одни из первых ролей - Геро в "Много шума из ничего" по пьесе Уильяма Шекспира и Эпонина в "Отверженных" по роману Виктора Гюго. В 1955 году большой успех Борисовой принесла роль купеческой дочери Анисьи в спектакле "На золотом дне" по пьесе Дмитрия Мамина-Сибиряка. Была замужем за директором-распорядителем Вахтанговского театра (1965-1974) Исаем Спектором.

В ее театральной карьере более 60 ролей. В их числе: Эпифания в "Миллионерше" по произведению Бернарда Шоу, Валька в "Иркутской истории" по пьесе Алексея Арбузова, Гелена в "Варшавской мелодии" по произведению Леонида Зорина, Стелла Патрик Кэмпбелл в "Милом лжеце" по пьесе Джерома Килти, Клеопатра в "Антонии и Клеопатре" по трагедии Уильяма Шекспира, Кручинина в "Без вины виноватых" по пьесе Александра Островского.

Обладательница театральных премий "Хрустальная Турандот" (1991) и "Золотая маска" (1996), театральной премии им. К. С. Станиславского (2006), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2016), общественной премии Юрия Любимова (2018). Ее жизни и карьере посвящены документальный фильм "Юлия Борисова. Молчание Турандот" (2018, режиссер Виктор Ющенко) и фотоальбом "Юлия Борисова" (2010, составитель Вячеслав Моцардо).