В Ташкенте состоится сольный концерт Дениса Мацуева

Он пройдет 23 октября

ТАШКЕНТ, 8 августа. /ТАСС/. Сольный концерт российского пианиста Дениса Мацуева "Бисы. От Генделя до Рахманинова" пройдет 23 октября в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, организатора предстоящего концерта.

"23 октября 2023 года на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" состоится сольный концерт Дениса Мацуева "Бисы. От Генделя до Рахманинова", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в программу концерта российского исполнителя включены произведения Бетховена, Шуберта, Шопена, Мошковского, Пуленка, Чайковского и Рахманинова.

Мацуев является одним из самых популярных пианистов, который сочетает новаторство и традиции русской фортепианной школы. Его выступления, как правило, проходят с ведущими оркестрами России и других стран и отличаются глубиной художественных интерпретаций.