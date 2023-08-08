Пермская художественная галерея создала приложение о монументальном искусстве Прикамья

В виртуальном выставочном зале собрано более 100 объектов

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Пермская художественная галерея создала виртуальный выставочный зал и приложение о монументальном искусстве Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

"В Пермской галерее завершен проект "Пермское монументальное", приуроченный к празднованию 300-летия Перми. Это виртуальный выставочный зал монументального искусства Перми и Пермского края, в котором в настоящее время собрано более 100 объектов", - сообщили в Минкультуры края.

По данным министерства, страничка проекта monuments.permartmuseum.ru уже начала работать на сайте Пермской галереи. На ней размещены фотографии, описания объектов монументального искусства Прикамья и адреса их расположения. А по улицам города теперь можно прогуляться с бесплатным мобильным приложением Monumental Art. В приложении можно выбрать любой памятник и узнать историю его создания. Информация об объектах монументального искусства и авторах содержится в текстах аннотаций и дублируется в аудио-формате.

Приложение разработано при поддержке краевого министерства культуры к 300-летию Перми. В проекте приняли участие художники, архитекторы, фотожурналисты, сотрудники музея современного искусства PERMM и ГАСПИ.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.