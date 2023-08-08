Джоан Роулинг покинула рейтинг самых издаваемых детских авторов в России

Лидером рейтинга за первую половину 2023 года стал Корней Чуковский

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, покинула список самых издаваемых авторов в России в сегменте детской литературы. Об этом свидетельствуют данные Российской книжной палаты (РКП) за первое полугодие 2023 года.

Лидером рейтинга среди наиболее издаваемых детских авторов в первой половине 2023 года стал Корней Чуковский. За этот период в России выпустили 61 издание его книг общим тиражом 636 тыс. экземпляров. В первом полугодии 2022 года Роулинг возглавляла этот рейтинг, а по итогам года опустилась на третью строчку. В этом году автор "Гарри Поттера" в рейтинге не представлена.

На второй строчке в рейтинге первого полугодия 2023 года находится Александр Пушкин - 59 изданий, общий тираж составляет 351 тыс. экземпляров. Третье место у Елены Ульевой - 65 изданий с общим тиражом в 239,5 тыс. книг. Единственной зарубежной писательницей в первой пятерке детских авторов стала британка Холли Вебб.

В сегменте художественной литературы в целом список наиболее издаваемых авторов в России за первое полугодие 2023 года возглавил Федор Достоевский, отмечается, что за первое полугодие нынешнего года в России выпустили 71 издание его книг общим тиражом 463 тыс. экземпляров. Следом за ним в рейтинге художественной литературы идет Агата Кристи с 53 выпущенными изданиями книг, общий тираж которых составил 411 тыс. экземпляров. Замыкает тройку Анна Джейн - 41 издание, общий тираж 294 тыс. экземпляров.

Уточняется, что при составлении рейтинга РКП проанализировала показатели в период с 1 января по 30 июня 2023 года.