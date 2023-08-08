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Юрий Грымов планирует снять телеверсии своих спектаклей

Открытые съемки пройдут в театре "Модерн" 18, 19, 20 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Модерн" Юрий Грымов намерен снять телевизионные версии своих постановок, сообщила пресс-служба театра.

"Грымов приступает к съемкам телевизионных версий своих постановок для онлайн-кинотеатров. Первая - "Война и мир". Это будет масштабная зрелищная версия со спецэффектами, многокамерными съемками, хором Свешникова и 400 костюмами", - отметили в пресс-службе.

Открытые съемки пройдут в театре 18, 19, 20 августа.

Грымов поставил около 20 спектаклей, снял несколько художественных и документальных фильмов. Среди его постановок, в частности, - спектакль "Женитьба", "Петр I", "Масквичи", "Леонардо" и другие. 

Теги:
РоссияГрымов, Юрий Вячеславович
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