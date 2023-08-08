В Рязани открылась выставка, посвященная античному городу Танаис

На экспозиции представлено порядка 200 экспонатов, в том числе реконструированные костюмы жителей древних цивилизаций

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная основанному греками во II веке до н.э. городу в устье реки Танаис, которая позднее стала называться Доном, открылась во вторник в Рязанском кремле. На выставке представлено порядка 200 экспонатов, в том числе реконструированные костюмы жителей древних цивилизаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Историко-архитектурного музея-заповедника Рязанского кремля.

"Во Дворце Олега состоялось открытие выставки "Танаис - город на краю Ойкумены". Выставка сформирована из коллекций собрания ГБУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис". Она посвящена городу Танаис основанному в устье реки Танаис (Дон) греками, выходцами из Боспорского царства, в первой четверти II в. до н.э. Это была самая северо-восточная точка на карте античной Ойкумены (что означало "заселенная" (земля))", - говорится в сообщении.

Благодаря выгодному географическому положению, Танаис постепенно превратился из небольшого поселения в крупный цветущий город, который до середины V в. н. э. был главным пунктом торговли и товарообмена между представителями античной средиземноморской цивилизации и Великой Степи. Товары, главным образом, вино и оливковое масло в амфорах, предметы быта, украшения, поставлялись сюда из разных производственных центров средиземноморского региона.

Танаис был открыт в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии Российской Академии наук в 1955 году, раскопки ведутся и в настоящее время. Всего на выставке, которая будет работать до 15 октября, представлено порядка 180 экспонатов: столовая и парадная посуда, украшения, предметы быта и культа, оружие, а также реконструированные костюмы, которые визуализируют облик жителей древних цивилизаций.

Танаис был основан во II веке до н.э. греками Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет. Город назван по имени реки (греческое название Дона). Примерно треть города, участки которого были открыты в результате исследований, ведущихся с 1955 года, составляет основу первого из созданных в России археологических музеев-заповедников "Танаис". Он расположен в 35 км к западу от Ростова-на-Дону у хутора Недвиговка. В 2009 году археологический музей-заповедник "Танаис" стал кандидатом в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.