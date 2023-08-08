Арт-группа "Сопрано Турецкого" впервые выступит в Луганске в августе

Концертную программу составят классические композиции, баллады, фолк, рок и джаз

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Арт-группа "Сопрано Турецкого" впервые выступит в Луганской академической филармонии 15 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

"Шоу женских голосов "Сопрано Турецкого" даст специальный концерт в Луганской Народной Республике в рамках гастрольного тура "Русское лето", - говорится в сообщении. Отмечается, что концерт станет заключительным в туре коллектива, до этого они также посетят Сочи, Геленджик, Новороссийск и Ейск.

По словам солистки "Сопрано" Иветы Роговой, в этом году коллектив представляет много новинок. В концертную программу "Русского лета" входят классические композиции, баллады, фолк, рок и джаз.

"Проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках содействия патриотическому, музыкально-эстетическому и культурному воспитанию населения, развития чувства любви к Родине у молодежи и сохранения памяти поколений", - отметили в пресс-службе.

Арт-группа "Сопрано" - проект, объединивший восемь исполнительниц с голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо.